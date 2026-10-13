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Самолет подал сигнал бедствия в небе над Германией

Происшествия

Фото - © Vladimir Drozdin / Фотобанк Лори

Самолет, который летит из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Flightradar24.

Воздушное судно садится в районе Гамбурга.

Самолет отправился из Стокгольма в 06:26 по местному времени в Цюрих. В дальнейшем подал сигнал бедствия Squawk 7700, указывающий на «общую чрезвычайную ситуацию».

Причина инцидента не раскрывается. Сигнал 7700 необязательно должен быть связан с угрозой катастрофы.

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