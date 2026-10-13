Врач Центра крови Подмосковья рассказала, как побороть страх перед донацией

Врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Лариса Нестерова объяснила, почему будущие доноры боятся сдавать кровь и как снизить тревогу перед процедурой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующая отделением заготовки донорской крови и ее компонентов Московского областного центра крови Лариса Нестерова рассказала о распространенных страхах перед донацией. Людей пугают неизвестность, боль при венепункции и вид крови. Тревогу могут усиливать воспоминания о болезненной сдаче крови или о том, как другие теряли сознание.

«Волнение — это естественно. Это нормальная защитная реакция. Но с ним можно бороться», — сказала Лариса Нестерова.

По словам врача, опасения, что донация навредит здоровью или приведет к заражению инфекцией, часто возникают из-за недостатка информации. Снизить тревогу поможет знакомство с описанием процедуры на сайте центра крови. Вопросы о донации можно задать медработнику.

Справиться с волнением также помогает упражнение «Безопасное место», которое рекомендуют многие психологи. Оно помогает успокоиться и стабилизировать эмоциональное состояние, особенно во время донации. Для этого нужно представить реальное или воображаемое место, где комфортно и безопасно: мысленно рассмотреть, что находится вокруг, сверху и снизу, добавить цвета, звуки, запахи и телесные ощущения.

Помимо снижения тревоги, важно понимать цель донации: донорская кровь может спасти чью-то жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.