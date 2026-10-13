В Химках планируют наладить стабильную подачу тепла до конца недели

Участники оперативного совещания под руководством главы Химок Инны Федотовой обсудили запуск отопления. ТСК «Мосэнерго» и управляющие компании планируют завершить настройку системы до конца недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ТСК «Мосэнерго» и управляющие компании проводят пусконаладочные работы в Химках. Систему отопления планируют вывести на стабильные показатели до конца недели.

«Рассмотрели ключевые вопросы, связанные с подачей тепла. Сейчас ТСК «Мосэнерго» и управляющие компании проводят пусконаладочные работы — система выходит на штатный режим постепенно, поэтому параметры могут временно отличаться от нормативных», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Перед отопительным сезоном в городе подготовили котельные и центральные тепловые пункты, провели гидравлические испытания магистральных и разводящих тепловых сетей.

По инвестиционной программе 2026 года реконструировали 4,1 км сетей. Обновили участок магистрали М-25 протяженностью 1,26 км, провели работы на улице Репина на участке длиной 0,85 км и на улице 9 Мая. Также работы прошли на разводящих сетях в микрорайонах Новогорск, Подрезково, Сходня, Левобережный и на других территориях округа.

Для оперативного реагирования на аварии сформировали бригады, подготовили запас материалов и оборудования, организовали круглосуточное дежурство.

Если после подачи отопления батареи остаются холодными или горячая вода поступает с перебоями, можно обратиться в управляющую компанию или в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.