В Химках провели праздник для многодетных семей

Многодетные семьи Химок 11 октября собрались на праздник в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Для гостей организовали игры, показ мультфильмов и выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа праздника в социальном комплексе «Восход» была рассчитана на всех членов семьи. Родители общались за чашкой чая, а дети участвовали в активных играх и смотрели мультфильмы. Перед гостями выступили творческие коллективы.

День многодетной семьи в Московской области — сравнительно новый праздник, но в Химках он уже стал объединяющим событием. За пять лет число многодетных семей в регионе выросло более чем на треть. Химки входят в пятерку лидеров по этому показателю.

Мероприятие прошло при поддержке управления социальных коммуникаций, управления культуры и управления социальной защиты населения.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.