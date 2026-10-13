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Папу Римского Льва XIV госпитализировали для операции на легком

Папе Римскому Льву XIV предстоит операция по удалению легочного узла. Он уже находится в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Понтифик прибыл на автомобиле в римскую больницу имени Агостино Джемелли. Он сам пешком дошел до площади, где его встретили высокопоставленные сотрудники медицинского учреждения.

Во вторник Льву XIV проведут операцию по удалению узла в легком, которую выполнит бригада торакальных хирургов под руководством профессора Стефано Маргариторы. Она будет осуществлена малоинвазивным методом.

После хирургического вмешательства 71-летнему понтифику предстоит восстанавливаться на протяжении недели. Из-за этого все запланированные мероприятия в папском графике отменены до 20 октября.

В начале ноября Папе Римскому предстоит апостольская поездка в страны Латинской Америки — Уругвай, Аргентину и Перу.

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