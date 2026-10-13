Видновский перинатальный центр получил восемь фетальных мониторов

Родовое отделение и отделение патологии беременности Видновского перинатального центра получили восемь современных фетальных мониторов для наблюдения за состоянием матери и плода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые фетальные мониторы уже используют в стационаре Видновского перинатального центра. Они помогают отслеживать ключевые физиологические показатели и выявлять отклонения. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В прежних мониторах было гораздо меньше функций, а в новой технике заложен полный комплекс измерений. Всю информацию о состоянии мамы и ее малыша мы видим и можем оказать своевременную медицинскую помощь. Устройство сохраняет в памяти до 100 измерений и суточную информацию о пациентах. После распечатки данные можно вклеить в историю», — рассказала старшая акушерка родового отделения Видновского перинатального центра Екатерина Овсянникова.

На экране аппаратов отображаются маточные сокращения, сердцебиение ребенка, пульс, сатурация, температура и давление. Компактные приборы с полным набором датчиков делают работу медиков удобнее и эффективнее. Они особенно востребованы в отделениях с круглосуточным наблюдением за пациентками.

Оборудование закупили за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В пресс-службе отметили, что обновление техники позволяет повышать качество медицинских услуг и своевременно назначать правильное лечение.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.