В школе № 1 в Шатуре обновляют спортивные площадки к 100-летию

Школа № 1 в Шатуре отметит 100-летний юбилей 17 октября. На ее территории обустраивают спортивное ядро: площадка для сдачи нормативов ГТО уже готова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шатурская школа № 1 отметит 100-летие в субботу, 17 октября. За вековую историю учебное заведение не раз менялось, и его обновление продолжается.

В этом году на территории школы обустраивают спортивное ядро. Площадка для сдачи нормативов ГТО полностью готова и оборудована. Также подготовлены основание для мини-футбольного поля, круговые и спринтерская дорожки.

«На следующей неделе приступим к укладке искусственного покрытия. Его изготовили на заводе «Оптилон». После завершения основных работ приведем в порядок прилегающую территорию и установим ограждение», — сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий 12 октября.

Современный школьный стадион обустраивают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.