Автомобиль врезался в здание около ж/д станции Голицыно в Подмосковье

По словам очевидцев, пострадавшее здание — часть магазина. На опубликованных кадрах изображена кирпичная стена, в которой образовалась огромная дыра.

Сам врезавшийся в здание автомобиль оказался под обломками кирпичей и балок. Также в кадре можно заметить еще одну легковушку, которая тоже пострадала.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

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