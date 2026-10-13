Автомобиль врезался в здание около ж/д станции Голицыно в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Автомобиль протаранил здание вблизи ж/д станции Голицыно в Подмосковье. Кадрами с мечта ЧП делится Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, пострадавшее здание — часть магазина. На опубликованных кадрах изображена кирпичная стена, в которой образовалась огромная дыра.
Сам врезавшийся в здание автомобиль оказался под обломками кирпичей и балок. Также в кадре можно заметить еще одну легковушку, которая тоже пострадала.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
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