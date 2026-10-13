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В Ногинске отремонтировали систему газоснабжения дома на улице Климова

Капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения завершили в доме № 40А на улице Климова в Ногинске. Работы выполнили по региональной программе капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме № 40А на улице Климова в Ногинске завершили капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения. Работы прошли в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Внутри дома обновили участки газопровода, чтобы повысить надежность подачи газа и снизить риск утечек. Наружные газопроводы на фасаде здания также обновили и привели в нормативное состояние.

Систему оснастили датчиками контроля загазованности. Они позволяют оперативно выявлять превышение концентрации газа в помещениях и своевременно предупреждать аварийные ситуации.

Специалисты технического надзора контролировали качество работ и соблюдение технических требований на всех этапах. Обновленная система и средства контроля призваны обеспечить стабильную и безопасную подачу газа и минимизировать риски для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.