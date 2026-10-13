Семьи участников СВО из Химок посетили Ново-Иерусалимский монастырь

Семьи участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий из Химок 12 октября побывали на экскурсии в Ново-Иерусалимском монастыре в Истре. Поездка стала частью программы духовной и психологической поддержки ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники поездки осмотрели территорию Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, познакомились с его историей и архитектурой. Особое внимание уделили Воскресенскому собору, построенному по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Гостям также рассказали о судьбе и замыслах патриарха Никона, стоявшего у истоков обители.

Затем семьи посетили музей «Новый Иерусалим», где узнали об истории Русской Палестины и ее главных святынях.

«Важно, чтобы семьи защитников чувствовали заботу и внимание, знали, что рядом есть люди, готовые поддержать и помочь. Стараемся окружать их теплом, создавать возможности для совместного отдыха и наполнять будни приятными событиями», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Для многих участников поездка стала возможностью отвлечься от повседневных забот, провести время вместе и почувствовать поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.