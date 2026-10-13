Глава Химок Инна Федотова навестила семью участника спецоперации

Глава Химок Инна Федотова посетила семью участника специальной военной операции Андрея, который сейчас находится дома в отпуске. По его просьбе семье привезли генератор и вручили подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инна Федотова обсудила с Андреем и его близкими семейные дела, вопросы поддержки и то, что волнует семью. Глава Химок также поздравила военнослужащего и его дочь Катю с днем рождения.

«Андрей и Катя получили коньки, чтобы этой зимой у них было больше поводов вместе выйти на лед. Для Дарьи и Егора тоже подготовили небольшие подарки», — рассказала Инна Федотова.

Глава округа проверила бытовые условия и лично убедилась, что в доме тепло, а отопление работает исправно.

Такая помощь соответствует курсу губернатора Московской области Андрея Воробьева на персональную поддержку семей военнослужащих. Администрация уделяет внимание прямому диалогу с семьями и помогает как в рамках установленных мер, так и по индивидуальным запросам, не предусмотренным документами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.