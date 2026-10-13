Путин и президент ОАЭ обсудили поставки дизеля и ситуацию в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В ходе диалога главы государств рассмотрели ключевые аспекты укрепления двустороннего взаимодействия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы государств подчеркнули его стратегическую направленность и взаимную выгоду. В фокусе внимания лидеров также оказались соглашения между Россией и США, касающиеся экспорта дизельного топлива.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу текущей обстановки в регионе Персидского залива. Они обсудили пути дипломатического разрешения имеющихся кризисных процессов. По итогам беседы президенты договорились о поддержании дальнейшего прямого диалога.

Тема экспорта энергоносителей активизировалась после того, как Минфин США ввел в действие специальную лицензию OFAC № 135 со сроком действия до 7 апреля 2027 года. Согласно документу, барьеры для отечественного топлива временно ослаблены. РФ выразила готовность отгрузить 300 тыс. тонн дизеля уже в текущем месяце с последующим наращиванием поставок до полумиллиона тонн в ноябре и миллиона тонн к началу зимы.

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