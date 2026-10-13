Леденец-петушок проделал огромную дыру в горле малышки из Нижневартовска

Девочка из Нижневартовска попала в операционную из-за леденца-петушка, который проделал в ее горле дыру около 5 мм.

Как рассказала мать девочки в соцсетях, ребенок бегал с палкой от леденца во рту. Но остатки карамели на ней оказались очень острыми и проделали большую дыру в слизистой.

Малышка попала в больницу. Она испытывала сильные боли.

«Честно, она спокойно играла, веселилась с детками в отделении, я удивилась, что все настолько без симптомов, но, как только замедлялась, начинала плакать от боли, а еще от того, что хочет пить», — рассказала Екатерина, мать девочки.

Малышке сделали операцию и назначили антибиотики. Сейчас с девочкой все хорошо — она спокойно ест и пьет.

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