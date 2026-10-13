Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пришло время политиков, думающих о развитии своих стран и народов, а значит, уходит время тех, кто этого не делает. Свое заявление он связал с политикой Джо Байдена, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, сообщает ТАСС .

«Время Байденов, Шольцев, Макронов ушло. Пришло время тех политиков, которые думают о своих странах, о национальных экономиках, об их развитии не в ущерб кому-то, а в первую очередь во благо своих народов», — сказал Володин.

По его мнению, со временем Европейский союз перестанет быть «тюрьмой народов».

Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о готовности распустить Бундестаг и допустить проведение новых выборов в парламент, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии, а трехсторонняя коалиция главы правительства распадется. В своей речи он призвал все партии действовать ответственно, а не «для тактики и обмана».

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