Флешки и SSD подорожают на десятки процентов: к чему готовиться

Спрос на флешки и карты памяти в России растет второй год подряд, а цены готовятся к новому скачку. Одни эксперты ждут подорожания на 15–20% в год, другие — на десятки процентов, сильнее всего для емких моделей. Причина глобальная: микросхемы памяти скупают дата-центры под искусственный интеллект, контрактные цены выросли в 2,7 раза, рассказали РИАМО эксперты.

Почему растет спрос на накопители

Рынок физических накопителей данных переживает неожиданный подъем. Перебои в работе облачных сервисов и сложности с оплатой зарубежных платформ заставляют пользователей и бизнес задуматься о локальном хранении информации. Вопрос в том, насколько устойчивым окажется этот тренд и что будет с ценами.

Как отмечает ведущий преподаватель магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Никита Лысенок, спрос на флешки и карты памяти растет уже второй год.

«Перебои с мобильным интернетом и сложности с оплатой зарубежных облаков заставляют хранить фильмы, музыку и документы у себя, и пока это продолжается, спрос будет держаться», — говорит эксперт.

Причины роста цен

Однако главная причина роста цен — не только российская специфика.

«Флешки, карты и SSD делают из одних и тех же микросхем памяти, а их скупают дата-центры под искусственный интеллект: по оценкам TrendForce, контрактные цены на такую память к середине года выросли примерно в 2,7 раза против конца 2025 года», — поясняет Лысенок.

Новые заводы появятся не раньше конца 2027 года, а в России к этому добавляются наценки посредников и курс рубля. «Поэтому в ближайшие месяцы я бы ждал подорожания на десятки процентов, сильнее всего емких моделей», — предупреждает эксперт.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова также видит несколько факторов давления.

«С начала весны наблюдается тренд, свидетельствующий, что граждане и бизнес предпочитают более дорогие флешки (от 500 руб.) для хранения данных и развлечений. С жесткими дисками ситуация может сложиться аналогичным образом», — отмечает эксперт.

По ее словам, из-за мирового дефицита и недавних событий спрос на диски для дата-центров вырос, что может потребовать закупки тысяч новых накопителей. Поскольку оперативно закупить такое количество затруднительно, бизнес, вероятно, скорректирует стоимость облака, что подстегнет еще сильнее спрос на внешние накопители и карты памяти, говорит Борисова. Она также напоминает о влиянии ситуации на рынке полупроводников. В связи с этим рост стоимости, возможно, продолжится и может обогнать квартальные показатели в 7–8%, прогнозирует эксперт.

Эксперт Финансового университета Исмаил Исмаилов согласен: перспективы роста у рынка хорошие, но рост будет неравномерным.

«Перебои в работе российских сервисов и риски отключения иностранных облачных платформ с усложнением механизмов оплаты их услуг будут побуждать пользователей и малый бизнес переходить на локальное хранение. Но классические USB-флешки и карты памяти не смогут покрыть потребности пользователей, особенно в бизнес-сегменте», — поясняет он.

Массового ажиотажа на флешки малого объема, по его словам, нет и не будет — для масштабного хранения они экономически и технически неэффективны.

«Внешние жесткие диски, а особенно твердотельные накопители SSD, ввиду своей универсальности и повышенной емкости получат больший импульс к продажам, хотя в последние годы в условиях „мирового дефицита памяти“ цены на них и так значительно выросли, а теперь вырастут еще больше», — говорит Исмаилов.

На рост цен влияют и внутрироссийские факторы: рынок напрямую зависит от импорта, поэтому усложнение логистики, курсовые колебания и сложности в проведении трансграничных расчетов отражаются на ценах для конечных потребителей.

«Сейчас дополнительным фактором риска становятся проблемы в складском хранении товаров, что также закладывается в цену, а именно маркетплейсы являются ключевой площадкой сбыта», — добавляет эксперт.

Дефицита не будет

При этом дефицита на полках, по его мнению, ожидать не стоит — китайские бренды и параллельный импорт закрывают базовые потребности. «Но топовые и емкие модели корпоративного уровня будут идти с повышенной премией к мировым ценам и увеличенными сроками поставки», — предупреждает Исмаилов. Он также обращает внимание на важный нюанс: локальные носители не позволяют в полной мере обеспечить привычные экосистемность и бесшовный доступ к данным с разных устройств.

«Полного перехода на физические флешки и жесткие диски ожидать не стоит — восстановление работоспособности российских решений с упрощением оплаты зарубежных сервисов вернет и их потребителей», — резюмирует эксперт.

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