6 тысяч в месяц превратятся в 28 миллионов: секрет раннего старта накоплений

Эксперт Беляков: старт в 25 лет дает в 8 раз больше накоплений, чем в 45

Государственная пенсия в России сегодня составляет около 27 тыс. рублей, тогда как граждане называют желаемым уровнем 50 тыс. и выше. Разницу можно закрыть за счет личных накоплений — и чем раньше начать, тем меньше усилий потребуется. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Сергей Беляков привел расчет: мужчина, откладывающий по 6 тыс. рублей в месяц с 25 лет, к 60 годам накопит почти 28 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм»

Средняя страховая пенсия в России чуть превышает 27 тыс. рублей, но в опросах граждане называют желаемым доходом 50 тыс. рублей и более. Коэффициент замещения — соотношение пенсии и прежнего заработка — на начало 2026 года находился на уровне около 24% при ориентире Международной организации труда в 40%. Эту разницу логично закрывать за счет собственных накоплений, и ключевой фактор здесь — время.

Как работает время

Президент Национальной ассоциации НПФ привел наглядный пример: мужчина с зарплатой 100 тыс. рублей ежемесячно откладывает в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) по 6 тыс. рублей. Если он начнет в 45 лет, к 60 годам накопит около 3,6 млн рублей. Старт в 40 лет даст 6,2 млн, в 35 — 10,4 млн. А если начать в 25 лет, капитал достигнет почти 28 млн рублей.

Разница в восемь раз при одинаковом взносе объясняется не только суммой внесенных денег, но и реинвестированием дохода на длинном горизонте. Накопленные 28 млн рублей позволяют получать около 233 тыс. рублей в месяц в течение десяти лет или около 131 тыс. рублей пожизненно.

«В этом случае время становится самостоятельным финансовым ресурсом — оно позволяет капиталу расти дольше и делает процесс накопления психологически комфортным, без резкого изменения образа жизни», — заключил Беляков.

Что дает государство

ПДС предусматривает софинансирование взносов участников — до 36 тыс. рублей в год в течение первых десяти лет участия. Для получения поддержки достаточно внести не менее 2 тыс. рублей за год.

Также действуют налоговые льготы: ежегодно можно возвращать от 13% до 22% с суммы до 400 тыс. рублей в зависимости от ставки НДФЛ. По договорам ПДС, открытым в пользу детей, с 1 сентября 2026 года каждый родитель сможет вернуть до 110 тыс. рублей в год с максимальной суммы взносов в 500 тыс. рублей.

Какую доходность показали фонды

По итогам 2025 года средняя инвестиционная доходность по ПДС составила около 19% годовых. При этом разброс между фондами оказался значительным — от 15% до 22,7% годовых. Лидерами стали Ханты-Мансийский НПФ (22,7%), «Т-Пенсия» (21,14%), НПФ «Корабел» (21%), «ВТБ Пенсионный фонд» (20,95%) и НПФ «Ростех» (20,3%). Все фонды, раскрывшие данные, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции (5,6%).

Почему это важно

Средства в ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей, не относятся к общему имуществу супругов и на них не может быть обращено взыскание. Досрочно забрать сбережения можно только в особых жизненных ситуациях — например, для оплаты дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.

Начинать подготовку к пенсии стоит не с поиска крупной суммы для разового вложения, а с привычки регулярно направлять часть дохода на долгосрочные цели. Даже скромные ежемесячные взносы на длинном горизонте дают результат, который сложно получить при позднем старте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.