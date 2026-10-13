Главный защитник и опора: когда отмечают День отца в России в 2026 году и что подарить папам

В материале РИАМО читайте о том, когда в 2026 году в России отмечается День отца, в чем смысл праздника и варианты подарков

Когда будет День отца в 2026 году

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

В отличие от многих праздников с фиксированной датой, День отца в нашей стране не имеет привязки к конкретному числу. В соответствии с официальным указом, он ежегодно отмечается в каждое третье воскресенье октября. В 2026 году День отца в России выпадает на 18 октября.

Тот факт, что торжество всегда приходится на воскресный день, создает идеальные условия для того, чтобы полностью посвятить его семье. Это дает прекрасную возможность собраться всем вместе за праздничным столом, навестить родителей или устроить совместный загородный отдых без лишней суеты и спешки.

В чем суть Дня отца

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Главная суть Дня отца заключается в признании колоссальной роли мужчины в воспитании детей, сохранении семейных ценностей и укреплении института семьи в целом. Долгое время в общественном сознании преобладал стереотип о том, что ключевая фигура в воспитании ребенка — это мать, в то время как папа выполняет исключительно функцию добытчика и материального обеспечения.

Современный День отца призван изменить это представление и подчеркнуть, что эмоциональная вовлеченность папы в жизнь ребенка не менее важна, чем материнская забота. Праздник напоминает о том, что отцовство — это не только ответственность, но и огромное счастье, требующее внимания, любви и осознанного участия.

Когда стали отмечать День отца в России и в мире

Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори

Мировая история Дня отца насчитывает уже более столетия. Идея учреждения специального дня для чествования пап зародилась в США в начале XX века. Инициатором выступила женщина по имени Сонора Смарт Додд. Она хотела выразить благодарность своему отцу — ветерану Гражданской войны Уильяму Джексону Смарту, который после смерти жены самостоятельно вырастил и воспитал шестерых детей. Сонора обратилась к местным властям с предложением создать новый праздник, и первый День отца состоялся 19 июня 1910 года. Позже, в 1966 году, президент Линдон Джонсон придал празднику официальный статус и закрепил за ним третье воскресенье июня. Со временем эту традицию переняли десятки стран по всему миру.

В России путь к официальному признанию праздника был постепенным. Изначально праздник чествования отцов возник на региональном уровне. С начала 2000-х годов отдельные субъекты РФ (среди которых Череповец, Новосибирск, Ульяновская, Липецкая и Курская области) начали учреждать собственные даты для чествования пап.

На уровне всего государства официальный праздник был узаконен совсем недавно — 4 октября 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 573 «О Дне отца». Назначение праздника на октябрь создало гармоничный семейный календарный баланс, ведь за ним, в последнее воскресенье ноября, традиционно следует День матери.

Как отметят День отца 18 октября 2026 года

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

За годы существования Дня отца в России уже успели сложиться свои теплые и добрые традиции. Поскольку праздник молодой, он не перегружен строгими формальностями, что делает его максимально искренним и домашним.

Семейные застолья и встречи

Главная традиция — провести этот день вместе. Дети приезжают в гости к родителям, устраивают семейные обеды или ужины, делятся воспоминаниями и делают памятные фотографии.

Общественные и культурные мероприятия

Во многих городах 18 октября запланированы праздничные концерты, семейные эстафеты, творческие мастер-классы и выставки, посвященные роли отца. В школах и детских садах накануне проводят тематические уроки и готовят открытки своими руками.

Награждение лучших отцов

На региональном и муниципальном уровнях стало доброй традицией вручать почетные грамоты, знаки отличия и премии многодетным отцам, а также папам, воспитывающим детей в одиночку.

Что подарить папе на День отца 18 октября

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Выбор подарка для отца — всегда ответственная задача, ведь хочется подарить не просто вещь, а проявить искреннее внимание и заботу. Чтобы выйти за рамки привычных шаблонов, стоит присмотреться к вариантам для комфорта, хобби и хорошего отдыха: