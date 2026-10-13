Владимир Никитин выиграл чемпионат России по бегу на 10 км в Москве

Представитель Московской области Владимир Никитин завоевал золото первого чемпионата России по шоссейному бегу на 10 км. Соревнования прошли 10 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Владимир Никитин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, победил с результатом 28 минут 12 секунд. Серебро завоевал Виктор Гуржий из Приморского края — 29 минут 8 секунд, бронзу — москвич Дмитрий Неделин — 29 минут 9 секунд.

Никитин — мастер спорта международного класса и многократный чемпион России по легкой атлетике. В сентябре 2026 года в составе сборной Московской области он завоевал золото Спартакиады народов России в беге на 5000 метров.

Забег прошел на трассе вокруг «Лукойл Арены». Держать темп участникам помогали пейсмейкеры — известные спортсмены и представители спортивной журналистики. В этой роли выступили олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, чемпион страны в составе московского «Спартака» Артем Ребров и спортивный обозреватель Константин Кан.

Первый чемпионат России по шоссейному бегу на 10 км провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.