Скребки и жесткие щетки оставляют микроцарапины на кузове при уборке снега

Механическая очистка снега может повредить покрытие автомобиля, плитки и террасной доски. Об этом рассказал руководитель отдела обучения Российского представительства Greenworks Сергей Евпряков.

По словам эксперта, уборка ноябрьского снега, который ложится на еще теплые поверхности, оставляет микроповреждения. На темном кузове мелкие царапины особенно заметны. Абразивные частицы снега также стирают верхний декоративный слой тротуарной плитки и брусчатки, а их пористая структура легко впитывает грязь.

«Деревянные настилы и террасы, покрытые маслом или лаком, особенно уязвимы — царапины открывают доступ влаге, что приводит к потемнению и гниению. Пластиковые элементы, фонари и датчики легко повредить даже неосторожным движением щетки», — рассказал Сергей Евпряков в эфире радио Sputnik.

Для деликатных поверхностей ландшафтные специалисты рекомендуют садовые воздуходувки. Как пояснил Евпряков, направленный поток воздуха сдувает рыхлый свежевыпавший снег без контакта с покрытием. Такой способ подходит для кузова, садовых дорожек и ступеней крыльца. Аккумуляторные модели не зависят от длины кабеля и отличаются низким уровнем вибрации, добавил специалист.

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