Снег покрыл около 25 регионов России, но в Казани пока не задержится

Снежная зона протянулась от Мурманской области до Дальнего Востока. В Казани в ближайшие 10 дней ожидается дождь со снегом без устойчивых отрицательных температур, сообщает inkazan.ru .

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Кемеровской области, где расположен курорт Шерегеш, глубина снега местами достигает 58 см. На юге Красноярского края снегопады заметают дороги, власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Снег выпал в Иркутской, Томской и Новосибирской областях. В самых северных районах ночная температура опускалась до −25 градусов. Сугробы лежат также в Хакасии, Тыве, Бурятии и Республике Алтай.

В Верхневолжье, Поволжье и Прикамье устойчивую зиму ожидают не раньше конца ноября. 4 ноября метеостанция ВДНХ в Москве зафиксировала первый снег. В соседних областях покров высотой 1–2 см быстро тает. В Пермском крае 6 ноября синоптики прогнозируют один из сильнейших снегопадов за шесть месяцев.

Глава Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь рассказал «Татар-информу», что небольшие осадки в регионе пройдут преимущественно ночью. Они принесут не сугробы, а гололедицу.

Обычно снежный покров в Татарстане устанавливается ближе к концу ноября. Однако в этом году он может появиться лишь в середине декабря, как в 2025-м.

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