В Реутове строят детский сад на 180 мест в ЖК «ЭВО»

Детский сад на Комсомольской улице в Реутове находится в высокой степени готовности. Девелопер DOGMA завершил внутреннюю отделку и продолжает оснащение здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад на 180 мест строят в жилом квартале «ЭВО». Трехэтажное здание площадью 3 тыс. кв. м рассчитано на восемь групп детей от двух до семи лет. Проект включает музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет и пищеблок.

Строители завершают монтаж и пусконаладку слаботочных систем, электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, водопровода и канализации. В пищеблоке устанавливают профессиональное оборудование, в помещениях собирают мебель.

На территории завершают благоустройство, устанавливают малые архитектурные формы и теневые навесы. Озеленение включает посадку деревьев, кустарников и устройство газона, в том числе у прогулочной аллеи и въезда. Здесь разместятся игровые и спортивные площадки.

«Здание детского сада возводится в строгом соответствии со всеми технологическими требованиями, гарантирующими надежность и функциональность каждого квадратного метра», — отметил директор по продажам в ЦФО компании DOGMA Ильдар Газиев.

Квартал «ЭВО» строят в три этапа. Проект предусматривает 10 многоквартирных домов из 28 корпусов-секций переменной этажности, три детсада на 740 мест и встроенный детсад на 160 мест, две школы на 1850 мест, две встроенные поликлиники на 214 посещений в смену. Также запланированы два наземных многоуровневых паркинга на 2553 машино-места с коммерческими помещениями на первых этажах.

В продаже есть квартиры второй очереди: с террасами, мастер-спальнями, двухуровневые, с потолками высотой 3,3 м и ванными комнатами с окном.

В Подмосковье девелоперы, включая ФСК, Level Group, «Гранель», «Самолет», «Пик», «Сити21» и «Бруснику», строят жилье и необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.