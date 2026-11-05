Пловцы Подмосковья завоевали семь медалей на Кубке России по спорту глухих

Сборная Московской области выиграла семь медалей и заняла второе общекомандное место на Кубке России по спорту глухих в плавании. Соревнования прошли с 27 октября по 2 ноября в Астрахани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные пловцы завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали. Золото на дистанции 800 метров вольным стилем выиграл Михаил Андрюшкин, представляющий областной центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта.

Серебряными призерами стали Павел Кущенко на дистанции 50 метров на спине и Гордей Барков на дистанции 200 метров брассом. Еще одно серебро подмосковная команда завоевала в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Павел Кущенко и София Конобрицкая взяли бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Михаил Андрюшкин занял третье место на дистанции 200 метров вольным стилем.

Кубок России по спорту глухих прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.