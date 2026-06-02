Продают фантазию: зачем селлеры на маркетплейсах сексуализируют одежду

Маркетплейсы давно поняли простую вещь: сексуализированный образ продает не одежду, а фантазию. Психологически это работает через механизм идентификации — покупатель смотрит на модель в откровенной позе и бессознательно примеряет не вещь, а ощущение желанности, власти, привлекательности. Продается не футболка — продается обещание трансформации, сообщил РИАМО психолог Юрий Падоров.

По словам эксперта, это старый трюк рекламы, просто упакованный в карточку товара. Он провоцирует возбуждение внимания. Мозг эволюционно реагирует на сексуальные сигналы быстрее, чем на нейтральные. Человек листает ленту и автоматически останавливается на провокационном изображении. Клик состоялся — алгоритм доволен, продавец в плюсе.

«Психологическая проблема здесь в другом. Когда сексуализация становится нормой даже в детских категориях или повседневной одежде, она постепенно смещает восприятие нормы у потребителей, особенно у подростков. Формируется убеждение, что ценность человека напрямую связана с сексуальной подачей», — сказал психолог.

Это не конспирология — это задокументированный эффект медиасреды. Осознанность здесь простая: замечать манипуляцию — уже половина защиты от нее, заключил Падоров.

