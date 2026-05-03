У мужчины в Москве за нетрезвое вождение конфисковали Mercedes за 570 тыс руб

В Москве суд конфисковал автомобиль у водителя, который повторно отказался от медицинского освидетельствования. Мужчину признали виновным по статье 264.1 УК РФ. Это управление машиной в состоянии опьянения для тех, кто уже был наказан за отказ от проверки, сообщает столичная прокуратура.

Мужчина уже попадался за ездой в нетрезвом виде. Ему назначали наказание за то, что он не выполнил требование инспектора пройти медосмотр. Несмотря на это, 7 декабря 2025 года он снова сел за руль своего Mercedes-Benz E 320. На Варшавском шоссе его остановил полицейский.

На законное требование инспектора пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом. Он знал, что не имеет права управлять автомобилем в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали, а дело передали в суд.

Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ. Также его лишили водительских прав на 2,5 года. Сам автомобиль стоимостью более 570 тысяч рублей конфисковали в доход государства. Решение вступило в законную силу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.