Изувеченная после пластики москвичка борется за компенсацию 15 млн

У жительницы Москвы навсегда парализовало лицо после неудачной подтяжки в одной из клиник Ростова-на-Дону. История началась еще пять лет назад, сообщает Baza .

Изначально девушка сделала в одной из клиник Ростова-на-Дону успешную липосакцию, после чего медики убедили ее на комплекс процедур за 330 тыс. рублей. В него входили круговая подтяжка, блефаропластика, эндоскопия лба и коррекция губ. При этом на вторую операцию пациентку направили к другому хирургу.

Сразу после семичасового вмешательства у девушки начались мучительные боли: отек гортани, жжение языка и полная потеря подвижности лица. Врачи подтвердили повреждение двух лицевых нервов, из-за чего мимика была утрачена на всю жизнь.

За пять лет пострадавшая лишь частично восстановила функции рта и левого глаза. Однако до сих пор испытывает трудности с приемом пищи и страдает от эйсоптрофобии — боязни собственного отражения в зеркале, поскольку считает себя чудовищем.

Хирург отказался признавать вину, назвав претензии пострадавшей потребительским экстремизмом. Добиться выплат удалось только после предоставления десятков медицинских заключений — клиника добровольно вернула 800 тысяч рублей.

Суд по иску о взыскании 15 миллионов рублей удовлетворил требования пострадавшей лишь частично, назначив выплату в полтора миллиона. Однако ее девушка планирует обжаловать из-за несоразмерности компенсации пережитому кошмару.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.