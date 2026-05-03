Невозможно восполнить: ФРГ лишается американских Tomahawk из-за решения Трампа

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность отменить размещение в ФРГ дальнобойных ракетных комплексов, включая подразделение, оснащенное крылатыми ракетами Tomahawk. О готовящейся смене внешнеполитического курса рассказало Financial Times, опираясь на информацию от источника из Пентагона, сообщает ТАСС .

Директор аналитического центра Edina в Берлине Кристиан Меллинг считает, что вероятная отмена поставок вооружения станет для Германии гораздо более чувствительным ударом, нежели уменьшение численности американских войск. Недостаток своего ракетного потенциала большой дальности невозможно восполнить оперативно.

Подобные маневры Вашингтона, по мнению Меллинга, подрывают доверие союзников к обязательствам США в рамках Североатлантического альянса.

Официальные договоренности между Соединенными Штатами и Германией о размещении систем Tomahawk были закреплены летом 2025 года с расчетом на полную реализацию проекта к 2027-му. Соглашения были достигнуты еще в период президентства Джо Байдена.

До этого Трамп объявил о выводе части солдат США из ФРГ. Это случилось после того, как немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал военную кампанию Соединенных Штатов в отношении Ирана.

