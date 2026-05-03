Самолет S7 экстренно приземлился в Омске из-за самочувствия пассажира

сегодня в 11:30

Рейс авиакомпании S7 был вынужден прервать запланированный маршрут и совершить экстренную посадку. Воздушное судно приземлилось в Омске вместо того, чтобы продолжить путь до конечного пункта назначения, сообщает Mash .

Самолет летел из Новосибирска в Баку, однако изменить курс пришлось прямо над территорией Казахстана. Экипаж принял решение развернуть борт и направиться к ближайшему аэропорту.

Поводом для экстренного реагирования стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Состояние человека потребовало немедленного медицинского вмешательства, которое невозможно было обеспечить в воздухе. Остальные детали произошедшего пока не уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.