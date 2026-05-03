Массированная атака ВСУ на Белгородскую и Курскую области: ранены 5 человек

В Белгородской области БПЛА ВСУ повредили более 20 домов и ранили 5 человек

За прошедшие сутки в результате атак беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область пострадали пять человек. В Курской области при ударе дрона по автомобилю травмы получили трое жителей Белгородской, один из которых госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области зафиксированы ранения еще двоих гражданских. В Грайворонском округе при атаке на трактор тяжело пострадал мужчина, а в селе Зиборовка Шебекинского округа ранения получила женщина. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Наибольшее количество повреждений инфраструктуры и частного имущества отмечено в Грайворонском и Шебекинском округах. В селе Рождественка огнем полностью уничтожены два жилых дома.

Пострадал ряд частных домов в Грайвороне, селах Дунайка и Дорогощь. Ударам подверглась сельскохозяйственная и гражданская техника, включая тракторы, грузовые и легковые автомобили.

В Новой Таволжанке в результате налетов перебита линия электропередачи. В городе Шебекино зафиксированы повреждения социального объекта и навеса коммерческого предприятия.

В Белгородском районе повреждения получили частные дома в поселке Дубовое, селах Никольское, Отрадное и Таврово. В Волоконовском и Валуйском округах дроны атаковали административное и социальное здания, а также транспортные средства. Одно из них было полностью уничтожено огнем на автодороге Грушевка — Осколище.

