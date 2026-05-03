Томская область «в огне»: за сутки потушили 37 пожаров, пострадали дома

За сутки на территории Томской области было ликвидировано 37 пожаров. По официальным данным, в результате происшествий пострадавших и погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в канале в МАКС .

Ночью в селе Новоильинка произошел пожар. Всего сгорели 16 домов, в том числе жилые. Возгорание уже локализовали.

В поселке Черемушки Чаинского района на улице Садовой произошел пожар, охвативший жилой дом и надворные постройки. В результате инцидента также обгорели два трактора.

Общая площадь пожара составила 334 квадратных метра. В тушении принимали участие 12 человек, включая пятерых добровольцев. Задействовали две единицы спецтехники и столько же мотопомп.

Другой крупный пожар произошел в селе Вознесенка Кривошеинского района на улице Центральной. Там огонь привел к обрушению обрешетки крыш и стен жилого дома с постройками. Также сгорела сухая трава, выгоревшая на площади 325 квадратных метров. Группа из 11 сотрудников МЧС с применением трех единиц техники потушила пожар на площади 530 «квадратов».

В городе Асино на улице Таежной пламя повредило двухквартирный жилой дом и надворные постройки сразу на нескольких земельных участках. Кроме того, огонь уничтожил сухую растительность на территории 400 квадратных метров. Пожар на суммарной площади 805 «квадратов» был потушен силами 16 сотрудников МЧС России, которые использовали в работе шесть единиц техники.

