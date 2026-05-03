Россияне стали реже покупать вареные колбасы и сосиски, зато берут нарезки

Жители России стали реже покупать вареную колбасу, ветчину, сосиски и сардельки. За 2025 год продажи этих товаров в физическом выражении упали на 2 процента. Эксперты считают, что люди стали переходить на готовую еду и удобные перекусы в нарезках, сообщает ТАСС со ссылкой на NTech.

На этом фоне продажи колбасных изделий в нарезке выросли на 10 процентов. Именно нарезка, по словам аналитиков, идеально вписывается в новую систему питания. Современный человек все чаще перекусывает в течение дня, а не трижды садится за полноценный стол. Нарезка становится удобным вариантом для быстрого утоления голода.

Кроме того, сосиски стали реже покупать, потому что мясопереработчики активнее рекламировали хот‑доги. Потребители услышали эту рекламу. В итоге продажи обычных сосисок упали, зато взлетели продажи хот‑догов и сосисок в тесте. Готовая еда вообще набирает популярность. Например, продажи мясных салатов выросли на 8 процентов, а готовых мясных блюд — сразу на 15 процентов.

При этом отказ от вареной колбасы не значит, что люди стали есть меньше мяса. Просто изменился формат. Вместо батона колбасы к ужину — быстрый перекус с готовым продуктом. Рынок подстраивается под этот тренд. Производители тоже делают ставку на удобство и скорость.

