Четвертый дрон ВСУ уничтожен на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать Москву с помощью дронов. Однако дежурными средствами ПВО вражеский объект был успешно ликвидирован.

С начала суток ВСУ попытались ударить по Москве в четвертый раз. На месте падения осколков вражеского объекта уже работают оперативные службы.

О ликвидации дрона ВСУ сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Ситуация находится на контроле.