В Шереметьево стабилизировалась ситуация в зоне международных прилетов

Ситуация в зоне международных прилетов в Шереметьево стабилизировалась, скоплений пассажиров нет, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Ситуация в зоне прилета международных рейсов спокойная, пассажиры проходят пограничные формальности, получают багаж, проходят таможенный контроль без задержек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Поводом стали жалобы пассажиров и публикации в СМИ о массовых сбоях.

Пассажиры Шереметьево столкнулись с «багажным» коллапсом после того, как в аэропорту закрыли зеленый коридор и начали более тщательный досмотр пассажиров.

