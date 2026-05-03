В Литве восстановили движение и транзит поездов после аварии

«Администрация АО „Литовские железные дороги“ сообщила о завершении восстановительных работ на Каунасском участке и возобновлении движения поездов по железнодорожной инфраструктуре.

«… транзит поездов Калининградского направления восстановлен», — говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании.

В Литве произошла авария на железной дороге. В Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии. Из-за этой аварии движение транзитных поездов в Калининград было остановлено.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия в Литве на территории России задерживаются три пассажирских поезда. Речь идет о составах № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва и № 147 Москва — Калининград.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.