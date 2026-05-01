Да пребудет с тобой Сила: 4 мая праздник для фанатов Звездных войн

4 мая по всему миру фанаты отмечают День звездных войн

4 мая фанаты фильма «Звездные войны» в России и других странах мира отмечают неформальный праздник — День Звездных войн или День Люка Скайуокера. Дата была выбрана благодаря смешной игре слов: знаменитое напутствие джедаев «May the force be with you» («Да пребудет с тобой Сила») созвучно с фразой «May the fourth be with you» («Да пребудет с тобой четвертое мая»).

Примечательно, что впервые эта игра слов была официально зафиксирована еще в 1979 году. Так сторонники Маргарет Тэтчер поздравили ее в СМИ с избранием на пост премьер-министра Великобритании.

Несмотря на то, что первый фильм Джорджа Лукаса вышел в прокат 25 мая 1977 года, именно майская дата с игрой слов стала наиболее популярной в фанатской среде.

Первое массовое празднование с костюмированными шествиями и шоу-программой прошло в 2011 году в Торонто. Затем традиция быстро распространилась по всему миру, благодаря социальным сетям.

Сегодня праздничные мероприятия включают в себя киномарафоны, масштабные флешмобы, турниры по видеоиграм и тематические выставки комиксов. Современная вселенная «Звездных войн» давно вышла за рамки киноэкранов, превратившись в масштабную медиафраншизу, объединяющую анимацию, литературу и индустрию игрушек.

В России первый официальный показ саги состоялся значительно позже мировой премьеры — лишь в 1988 году в рамках «Дней кино США в СССР».

