сегодня в 23:44

Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности.

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Самары.

Ранее около 10 самолетов не смогли сесть в аэропорту Внуково из-за введенных ограничений. Их вводили для обеспечения безопасности.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.