сегодня в 15:58

Снявшего видео с курящим на срочной службе Macan послали на гауптвахту

Повара дивизии оперативного назначения имени Дзержинского послали на гауптвахту якобы за то, что он снял рэпера Macan (Андрея Косолапова), предположительно, курящего в неположенном месте. Наказание за это артист не получил, сообщает Mash .

Повар ЦСН «Витязь» снял курящего Macan в один из первых дней срочной службы. Затем автор записи опубликовал ее в Сети.

Видео заметили сотрудники службы защиты гостайны. Они арестовали сотрудника кухни на срок до месяца.

Косолапову якобы не сделали замечание за курение за пределами положенного места.

12 декабря Mash писал, что Macan якобы на время прохождения срочной службы предоставили охранника, разрешили пользоваться смартфоном без ограничений. Также Косолапов, предположительно, единственный солдат в офицерской роте ЦСН «Витязь».

