Разрешают сидеть в телефоне: стали известны условия службы рэпера Macan

Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, проходит срочную службу в относительно комфортных условиях. У него есть охрана, неограниченный доступ к телефону и возможность перекуров, сообщает Mash .

Косолапову в первые дни службы выделили охранника — человека, который сопровождает его везде и защищает от непредвиденных ситуаций. Также рэперу разрешили неограниченно пользоваться телефоном, хотя остальным его выдают только по выходным.

Артист — единственный солдат в офицерской роте элитного ЦСН «Витязь». Ему нужно ходить в офицерской форме, но носит он ее не по уставу — без портупеи, в неправильно зашнурованных берцах. Кроме того, сослуживцам Macan были продиктованы правила поведения рядом со звездой. Так, у него нельзя занимать деньги, нельзя с ним фотографироваться, нельзя сообщать родным и близким, чем занимается Косолапов.

Также рэперу разрешили продолжать работать. Так, он может участвовать в рекламных кампаниях, выполнение обязательств по которым невозможно отложить на время после дембеля.

При этом сослуживцы хорошо отзываются о певце. По их словам, Macan ведет себя прилично, не пропускает физподготовку, не отказывается от еды в столовой.

Ранее рэперу на службу пришли штрафы на 19 тыс. рублей за нарушение ПДД. Два — за неуплату парковки, еще один — за нарушение разметки.

