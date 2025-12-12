Разрешают сидеть в телефоне: стали известны условия службы рэпера Macan
Фото - © Хижина Музыканта/Wikipedia.org
Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, проходит срочную службу в относительно комфортных условиях. У него есть охрана, неограниченный доступ к телефону и возможность перекуров, сообщает Mash.
Косолапову в первые дни службы выделили охранника — человека, который сопровождает его везде и защищает от непредвиденных ситуаций. Также рэперу разрешили неограниченно пользоваться телефоном, хотя остальным его выдают только по выходным.
Артист — единственный солдат в офицерской роте элитного ЦСН «Витязь». Ему нужно ходить в офицерской форме, но носит он ее не по уставу — без портупеи, в неправильно зашнурованных берцах. Кроме того, сослуживцам Macan были продиктованы правила поведения рядом со звездой. Так, у него нельзя занимать деньги, нельзя с ним фотографироваться, нельзя сообщать родным и близким, чем занимается Косолапов.
Также рэперу разрешили продолжать работать. Так, он может участвовать в рекламных кампаниях, выполнение обязательств по которым невозможно отложить на время после дембеля.
При этом сослуживцы хорошо отзываются о певце. По их словам, Macan ведет себя прилично, не пропускает физподготовку, не отказывается от еды в столовой.
Ранее рэперу на службу пришли штрафы на 19 тыс. рублей за нарушение ПДД. Два — за неуплату парковки, еще один — за нарушение разметки.
