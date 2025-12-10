Ушедшему в армию рэперу Macan пришли штрафы на 19 тыс рублей за нарушение ПДД

Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, забыл оплатить штрафы за нарушение ПДД и ушел в армию. О неоплаченных долгах ему напомнили прямо на службе, сообщает Mash .

Рэпер рассекал на своем BMW M5 и нахватал штрафов: два — за неуплату парковки, еще один — за нарушение разметки. Штраф за неуплату был выписан еще в апреле.

Косолапов не успел оплатить их и отправился в армию. Поэтому три забытых неустойки пришли ему прямо на службу. Общий размер штрафов — 19 тыс. рублей.

Полтора месяца назад машина рэпера была выставлена на продажу за 10,5 млн рублей. Однако за такую цену ее никто не покупал, потому стоимость была снижена до 8,5 млн рублей. При этом раньше Macan говорил, что не будет менять прайс, потому что у его BMW M5 есть целая история.

Ранее рэпер прибыл в Подмосковье для прохождения службы в дивизии им. Дзержинского. Во время службы в Росгвардии он будет охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность жителей Московского региона.

