Рэпер MACAN прибыл в Подмосковье для прохождения службы в дивизии Дзержинского

Рэпер Андрей Косолапов, известный как MACAN, прибыл в Подмосковье. Артист будет проходить службу в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, сообщается в официальном Telegram-канале Росгвардии.

В ближайшее время 23-летний рэпер пройдет курс молодого бойца — огневую, физическую и специальную подготовку. MACAN во время службы в Росгвардии будет охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность жителей Московского региона.

В войсках правопорядка проходили службу многие знаменитости и общественные деятели. Среди них губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, актеры Антон Макарский и Андрей Чубченко.

В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась карьера популярного рэп-исполнителя MACAN и почему в последние месяцы он несколько раз становился объектом особого внимания прессы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.