В Петербурге госпитализировали третьего пациента с оспой обезьян
В Петербурге за сутки выявили третий случай заражения оспой обезьян. 27 ноября в городскую больницу госпитализировали еще одного пациента, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «112».
Накануне в городе подтвердились два случая заболевания, после чего Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
О новых деталях — возрасте и обстоятельствах заражения третьего пациента — на момент публикации не сообщается.
Ранее в Боткинской больнице сообщили, что пациенты с диагностированной оспой обезьян находятся в стабильном состоянии.
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