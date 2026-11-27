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В Петербурге госпитализировали третьего пациента с оспой обезьян

В Петербурге за сутки выявили третий случай заражения оспой обезьян. 27 ноября в городскую больницу госпитализировали еще одного пациента, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «112» .

Накануне в городе подтвердились два случая заболевания, после чего Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

О новых деталях — возрасте и обстоятельствах заражения третьего пациента — на момент публикации не сообщается.

Ранее в Боткинской больнице сообщили, что пациенты с диагностированной оспой обезьян находятся в стабильном состоянии.

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