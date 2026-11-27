Два пациента с оспой обезьян проходят лечение в Боткинской больнице. Представитель медучреждения назвал их состояние стабильным, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты выявляют контактных лиц и проводят противоэпидемические мероприятия. Ведомство выдало предписание на дезинфекцию.

Оба заболевших находятся под медицинским наблюдением. Для быстрой диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал высокотехнологичные тест-системы.

«На настоящее время у нас натуральной оспы нет. Но обезьянья оспа периодически появляется, люди привозят ее из путешествий. Вакцина против натуральной оспы сможет создать перекрестный иммунитет и против обезьяньей оспы», — уточнила доцент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Марина Позднякова.

По всей стране проходят клинические исследования модифицированной вакцины против оспы.

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