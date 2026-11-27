Внучка академика Лихачева рассказала, как он в 90 лет сам потушил пожар

Академик Дмитрий Лихачев в 90 лет потушил пожар в квартире до приезда пожарных. Историей поделилась его внучка, журналистка Зинаида Курбатова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Возгорание произошло после ремонта кухни, который город помог сделать к 90-летию ученого в 1996 году. Тогда рабочие заменили и газовую плиту. Накануне пожара Курбатова почувствовала в квартире сильный запах газа. На следующий день пламя охватило стену кухни и перекрыло доступ к газовому вентилю.

Пока внучка вызывала пожарных, Лихачев вывел жену и вынес на лестницу заранее приготовленные чемоданы с документами, деньгами и необходимыми вещами. Затем он стал носить из ванной воду в тазике и тушить огонь. К приезду пожарных возгорание удалось потушить, а газовый вентиль — закрыть. Спасатели похвалили действия академика.

Курбатова также вспомнила, как в начале 1990-х дед предложил запасти соль и крупы, увидев покупки академика Алферова. Позднее запасы пригодились семье во время дефицита продуктов.

«Я пережил три голода», — говорил Дмитрий Лихачев, по воспоминаниям внучки.

Речь шла о 1919 годе, начале 1930-х и блокаде Ленинграда. В блокаду семья потеряла семерых человек. По словам Курбатовой, запасы еды помогли ее дедушке и бабушке выжить и сохранить детей.

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