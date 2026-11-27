Машина сгорела после массового ДТП у Лужников в Москве

Рядом с Лужниками в Москве произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. После нее одна из машин загорелась, сообщает Telegram-канал « 112 ».

По предварительной информации, в результате столкновения пострадал один человек. На снимке очевидцев виден плотный затор на многополосной проезжей части рядом с эстакадой.

Прямо в потоке транспортных средств горит перевернутое авто. На видеозаписи с места инцидента запечатлено, как прибывший сотрудник пожарной службы в защитной экипировке поливает водой сильно поврежденную горящую легковушку.

В пресс-службе столичного Дептранса уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома 48 на Комсомольском проспекте. На месте работают городские оперативные службы, выясняются все детали случившегося и точные данные о пострадавших. Движение по проспекту полностью перекрыто. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты объезда.

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