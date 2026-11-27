В кинотеатре «Рассвет» в Ногинске 26 ноября прошел урок мужества для учеников 8-х классов центра образования «Богородский». Школьники узнали о боевом пути 209-го пехотного Богородского полка и судьбах земляков, участвовавших в Первой мировой войне.

Полк сформировали в августе 1914 года из жителей Богородского уезда и уже в начале месяца отправили на фронт. Первый бой состоялся 24 августа под Фридрихграбеном. Полк выбил немецкие войска с позиций, но понес потери: среди убитых и раненых были уроженцы Богородского уезда. На встрече также рассказали о тяжелом бое у Урбантишкена 28 сентября 1914 года, где полк, несмотря на сложные условия, выполнил свой долг.

Особое внимание уделили историям людей, стоявших за военными сводками и номерами подразделений. В завершение школьники ответили на вопросы викторины по материалам встречи. Самые внимательные участники получили памятные подарки и монеты.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.