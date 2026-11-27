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Слет волонтеров в Подольске собрал более 150 активистов

Более 150 школьников, студентов и педагогов собрались 25 ноября на II Слет волонтеров в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двухдневный слет посвящен обмену опытом, обучению и разработке идей для развития добровольческого движения в округе. Программа включает пять направлений: событийное, экологическое, гражданско-патриотическое волонтерство, медиаволонтерство, а также помощь в чрезвычайных ситуациях и спасении.

Для участников подготовили мастер-классы, тренинги, встречи со спикерами, командообразующие активности, интеллектуальные и культурные мероприятия. На открытии активисты танцевали, поддерживали выступающих и включались в программу.

Участников приветствовали директор центра «Родина», депутат совета депутатов округа Илья Скоморохов, представители комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации и местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья».

По итогам слета участники должны предложить пять проектных идей — по одной для каждого направления добровольчества. В 2027 году их планируют реализовать совместно с комитетом по культуре, туризму и молодежной политике. Слет проходит в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.