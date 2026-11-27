Участница Женского клуба СВО Богородского округа Альбина Зуева получила благодарственное письмо за развитие клуба и помощь семьям участников спецоперации. Церемония прошла 26 ноября в бизнес-центре «Красногорск Плаза» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча актива Женского клуба СВО объединила руководительниц отделений и активных участниц из разных округов Подмосковья. Они организуют встречи, реализуют общественные инициативы и поддерживают семьи бойцов.

Благодарственные письма вручила Наталья Нестерова — исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Московской области и благотворительного фонда «Забота». Среди награжденных — Альбина Зуева, мама погибшего бойца. Она реализует проект «Книга памяти»: собирает истории погибших участников спецоперации и сохраняет память о них.

На церемонии также вручили общественные медали «Матери Защитника Отечества». Их получили мамы руководителей ассоциации ветеранов СВО Московской области. Председатель ассоциации Кирилл Лосунчуков вручил награды и поздравил женщин с наступающим Днем матери.

Женский клуб СВО объединяет более 2 тыс. участниц из 15 округов Подмосковья. С начала года активистки провели свыше 1 тыс. мероприятий, включая мастер-классы, творческие встречи, семейные праздники и десятки совместных инициатив.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.