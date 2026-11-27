Почта Деда Мороза начнет работать в парках Воскресенска 1 декабря 2026 года. Жители и гости смогут опустить письма с новогодними желаниями в специальные ящики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парки Воскресенска подготовили программу на 30 ноября — 6 декабря 2026 года. С 1 декабря там откроется почта Деда Мороза: посетители смогут отправить письма с новогодними желаниями.

В парке усадьбы Кривякино для детей проведут игровую программу на главной площади, мастер-класс и познавательную беседу в павильоне мастер-классов. Участников клуба «Активное долголетие» ждут занятия северной ходьбой с преподавателем и караоке. В лабиринте пройдет рубка шашкой «Казарла» (12+).

На экскурсии «Жемчужина Воскресенска» (12+) расскажут об уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев и обитателей усадьбы, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбу получили купцы.

Также запланированы интерактивные программы с мастер-классами (6+): «Прядение — непростое умение», «Барышня-матрешка», «Тайна русского кокошника», «На них все держится», «Изразцовые чудеса», «Машина времени: эпоха неолита» и другие. Экскурсия и программы проходят по предварительной записи: +7 (985) 698-68-81. Билеты на действующие выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник состоятся детская программа «Игровой калейдоскоп» и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме проведут «Веселую зарядку» для малышей (0+), также в этот день пройдет спортивная программа для детей.

В четверг детей ждут мастер-класс «Творческая мастерская» с изготовлением поделок из подручных материалов в разных техниках и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+) о разных областях знаний.

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды.

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