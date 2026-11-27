Во время конфликта женщина кричала агрессору, что он ее сейчас убьет. Однако это не остановило нападавшего.

Мужчина несколько раз ударил возлюбленную ногами, схватил за волосы и с силой повалил на землю. После того как дебошир удалился, пострадавшая попыталась самостоятельно подняться и пойти. Однако не смогла передвигаться из-за сильной боли в ноге.

На помощь избитой горожанке пришли неравнодушные соседи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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