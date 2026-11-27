В Краснодаре мужчина жестоко избил жену во дворе дома
В Краснодаре мужчина жестоко избил супругу возле подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Во время конфликта женщина кричала агрессору, что он ее сейчас убьет. Однако это не остановило нападавшего.
Мужчина несколько раз ударил возлюбленную ногами, схватил за волосы и с силой повалил на землю. После того как дебошир удалился, пострадавшая попыталась самостоятельно подняться и пойти. Однако не смогла передвигаться из-за сильной боли в ноге.
На помощь избитой горожанке пришли неравнодушные соседи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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