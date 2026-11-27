Семинар-практикум прошел в рамках Фестиваля педагогических практик по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Он объединил педагогов из нескольких муниципалитетов Подмосковья, включая Одинцово, Красногорск, Истру и Наро-Фоминск.

Встречу организовали центр дошкольного образования издательства «Русское слово», учебно-методический центр «Развитие образования» Одинцовского городского округа и клуб «Воспитатель Подмосковья». Участники обменялись опытом формирования у детей традиционных ценностей, любви к семье и уважения к истории страны.

Старший воспитатель лицея имени Героя России Веры Волошиной Наталья Станиславовна Шилдина представила доклад «Развивающая предметно-пространственная среда как фактор духовно-нравственного воспитания дошкольников». Она рассказала, как организовать пространство детского сада для патриотического воспитания и знакомства детей с культурными ценностями и традициями через наглядные пособия и элементы быта.

Практики наро-фоминских педагогов заинтересовали коллег из других округов. Участники обсудили новые идеи для работы и наметили планы дальнейшего сотрудничества между детскими садами региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.