В Солнечногорске обсудили жалобы на освещение, уборку снега и ремонт дорог

Жители Солнечногорска 26 ноября обсудили проблемы микрорайона ЦМИС на выездной администрации в лицее № 8. Представители муниципальной власти, коммунальных предприятий и депутаты разобрали 31 вопрос от 26 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече в лицее № 8 основными темами обращений стали ЖКХ, благоустройство и содержание округа зимой. Особое внимание уделили микрорайону ЦМИС, где расположен лицей.

Жительница дома № 21 на улице 2-го Мая Елена сообщила об отсутствии освещения на улице Островского, недостаточной уборке снега и незавершенном ремонте улицы Горького. Она регулярно участвует в таких встречах и ранее неоднократно обращалась к главе округа. По ее словам, многие предыдущие вопросы удалось оперативно решить.

Представители администрации ответили на каждое обращение. В электросетевую организацию направят официальный запрос о включении участка в план проведения линии освещения. Подрядчикам, отвечающим за уборку дорог и асфальтирование, передадут соответствующие поручения.

«Все озвученные вопросы взяли в работу и дадим обратную связь по каждому заявлению. Мы понимаем, насколько важны для комфорта и безопасности освещение, своевременная и качественная уборка и ровные дороги», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Выездные администрации проводят регулярно. Кроме того, глава округа ежемесячно ведет личный прием граждан. Записаться можно по телефону +7 (800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное» — https://max.ru/id5044013302_gos; главы округа Константина Михалькова — https://max.ru/mikhalkov_official.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.